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Максим Боков назвал игрока ЦСКА, который похож на Сергея Пиняева

Максим Боков назвал игрока ЦСКА, который похож на Сергея Пиняева
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков прокомментировал новости об интересе армейцев к полузащитнику московского «Локомотива» Сергею Пиняеву. Ранее сообщалось, что красно-синие активировали опцию выкупа 20-летнего игрока за 900 млн рублей, но не сумели убедить футболиста в целесообразности перехода.

«Честно, не знаю, что было бы лучше Пиняеву: перейти в ЦСКА или остаться в «Локомотиве». Думаю, он свой выбор уже сделал. Но в ЦСКА есть точно такой же игрок — Глебов. Кирилл даже моложе. Он стал открытием для ЦСКА. В прошлом сезоне был важным игроком команды. Поэтому не уверен, что трансфер Пиняева был так нужен для ЦСКА», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Воспитанник ЦСКА Кирилл Глебов находится в системе клуба с марта 2020 года. В минувшем сезоне на счету 19-летнего игрока два гола и три результативные передачи в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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