Защитник «Динамо» Фернандес прокомментировал уход из клуба капитана команды Бальбуэны

Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался об уходе из клуба своего соотечественника и партнёра по центру обороны Фабиана Бальбуэны. Контракт футболиста со столичным клубом подошёл к концу текущим летом. Бальбуэна был капитаном бело-голубых.

— Твой соотечественник и экс-капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул команду, насколько это большая потеря для клуба и для тебя лично?

— Это часть футбола. Теперь нам нужно работать без него, — приводит слова Фернандеса Legalbet.

Фабиан Бальбуэна перебрался в «Динамо» из английского «Вест Хэма» в июле 2021 года. С июля 2022-го по август 2023 года парагваец выступал за «Коринтианс» на правах аренды. Сейчас 33-летний футболист продолжает оставаться без клуба.