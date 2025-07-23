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Защитник «Динамо» Фернандес прокомментировал уход из клуба капитана команды Бальбуэны

Защитник «Динамо» Фернандес прокомментировал уход из клуба капитана команды Бальбуэны
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Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался об уходе из клуба своего соотечественника и партнёра по центру обороны Фабиана Бальбуэны. Контракт футболиста со столичным клубом подошёл к концу текущим летом. Бальбуэна был капитаном бело-голубых.

— Твой соотечественник и экс-капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул команду, насколько это большая потеря для клуба и для тебя лично?
— Это часть футбола. Теперь нам нужно работать без него, — приводит слова Фернандеса Legalbet.

Фабиан Бальбуэна перебрался в «Динамо» из английского «Вест Хэма» в июле 2021 года. С июля 2022-го по август 2023 года парагваец выступал за «Коринтианс» на правах аренды. Сейчас 33-летний футболист продолжает оставаться без клуба.

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