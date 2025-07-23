Снейдер — об отношении «Реала» к своим звёздам: это огромный клуб, невозможно угодить всем

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер не согласен с мнением, что в «Реале» не ценят звёздных игроков.

– Ваше пребывание в «Реале» было недолгим. Почему вы не смогли добиться там успеха?

– Сложились сразу несколько факторов: моя личная жизнь, травмы, перемены в руководстве и смена вектора развития клуба. Я отлично провёл время в «Реале», но это был неподходящий период, чтобы остаться там надолго.

– Согласны ли вы с мнением, что «Реал» не ценит некоторых звёзд?

– Нет, я с этим не согласен. «Реал» – огромный клуб, и невозможно угодить всем. Но болельщики всегда помнят, и для меня это самое главное, – приводит слова Снейдера WinWin.