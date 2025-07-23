Нападающий Маркус Рашфорд стал футболистом «Барселоны» на правах аренды

Крайний нападающий Маркус Рашфорд перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» в рамках аренды. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба. Англичанин будет играть за команду под 14-м номером.

Срок действия арендного соглашения футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.

Маркус Рашфорд — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», вторую часть прошлого сезона он отыграл в аренде за «Астон Виллу». В 41 матче прошедшего клубного сезона футболист забил 11 голов и отдал девять голевых передач. Помимо этого, с 2016 года Маркус Рашфорд защищает цвета национальной команды Англии.

В активе футболиста есть два Кубка Англии, два Кубка Лиги, Суперкубок страны и победа в Лиге Европы.