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Файзуллаев прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» — источник

Файзуллаев прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир» — источник
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Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА. Как сообщает Championat.asia, 21-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в турецкий «Истанбул Башакшехир».

По данным источника, официальное объявление о трансфере может состояться уже завтра. Напомним, Файзуллаев не был включён в заявку армейцев на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0).

Контракт Аббосбека Файзуллаева с ЦСКА истекает летом 2026 года. Армейцы заплатили за его трансфер узбекистанскому «Пахтакору» € 500 тыс. в августе 2023 года. Сейчас футболист оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.

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