Жозе Моуринью: тренеры должны адаптировать свои идеи к текущим условиям

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о необходимости адаптировать свои наработки и идеи в конкретных условиях.

«На сегодняшний день не существует такого понятия, как универсальная модель игры, есть много способов играть. Единой тактической системы как таковой больше нет, существует немало методов атаковать и защищаться. Это значит, что на тренировках особый акцент делается на тактику, где футболисты должны расти и узнавать новое об игре.

Проблемой является желание скопировать и применить у себя, не имея необходимых условий. Выходить из обороны через пас непросто, если у вас не очень техничный вратарь. Помню, у Гвардиолы в своё время был Харт — лучший английский голкипер. Но ему потребовался Клаудио Браво, однако и этого оказалось недостаточно, поэтому он приобрёл Эдерсона.

Есть тренеры, которые пытаются пробовать что-то новое и терпят неудачу, но говорят при этом: «Я умер, но держался своей идеи». Если ты умираешь со своей идеей, то ты глупец. Тренеры должны адаптировать свои идеи к текущим условиям», — приводит слова Моуриньо Marca со ссылкой на Canal 11.