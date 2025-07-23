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Главный тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Арсенала» в товарищеском матче

Главный тренер «Милана» Аллегри высказался о поражении от «Арсенала» в товарищеском матче
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Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о текущей форме команды после матча с «Арсеналом». Напомним, «россонери» уступили со счётом 0:1 в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Милан
Милан, Италия
1:0 Сака – 52'    

«Хороший спарринг против одной из сильнейших команд Европы. Я доволен увиденным, несмотря на то что мы готовились всего 15 дней, – у нас будет время, чтобы учиться и совершенствоваться. Я видел стремление игроков работать, и мы прибавили в самоотдаче при игре без мяча. Несмотря на это, у нас было несколько моментов, которые можно было использовать лучше. Нам, безусловно, нужно прибавлять, но я доволен проделанной работой.

Я никогда не бываю полностью доволен, если мы проигрываем, даже в товарищеском матче, но сейчас важно хорошо подготовиться к сезону. Важно учитывать, что нам противостояла одна из сильнейших команд Европы. В течение часа мы играли с ними на равных. Это уже немало», – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

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