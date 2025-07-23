«Глупые действия могут лишить карьеры, нужно думать головой». Сычёв — о деле Писарского

Бывший нападающий «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о бане экс-футболиста «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Напомним, 3 июля форвард получил длительную дисквалификацию за ставки.

— Во-первых, клубам нужно проводить работу с футболистами по таким вопросам. И молодым игрокам нужно самим думать головой о том, что они делают. Это очень важный момент. И пример Писарского будет ярким триггером. Что какие-то глупые действия могут, по сути, лишить тебя карьеры. Тут вопрос интеллекта. Нужно же не только в футбол играть, тренироваться, но и думать головой о том, что ты делаешь за пределами футбольного поля.

— Кто-то начинает заниматься ставками из-за маленького дохода в клубах низших лиг.

— Это риторический вопрос. Если тебя не устраивает зарплата 10-20 тысяч, то тебе нужно либо больше тренироваться, либо идти и искать другую работу, более высокооплачиваемую. А делать что-то неправомерными способами — запрещено, — приводит слова Сычёва Legalbet.