«Терпеть не могу Ямаля». Экс-игрок сборной Франции Рами — о футболисте «Барселоны»

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами в соцсетях резко высказался о нападающем «Барселоны» и национальной команды Испании Ламине Ямале.

«Прошло уже два месяца с тех пор, как я, говоря по-простому, больше терпеть не могу Ямаля. Вот так всё просто. Мне плевать на тех, кого это мнение не устраивает, на фанатов «Барсы», на фанатов Ламина Ямаля… Мне просто плевать. В футбольном плане тут нечего сказать. Звезда. Он точно выиграет «Золотые мячи», Лигу чемпионов и всё что угодно.

То, как он пожал руку Криштиану Роналду (Ямаль во время рукопожатия с португальцем после финального матча Лиги наций отвернулся от него. — прим. «Чемпионата»), меня взбесило. Всё началось с этого. Я смотрел видео, где Ямаль так поступил с Роналду, и мне это не понравилось. Видеть, как он вытворяет это безумие с приспущенными шортами (одно из фирменных празднований Ямаля. — Прим. «Чемпионата»)…

Он устраивает вечеринки, и люди уже это обсуждают. Смотри у меня! Он приходит, берёт номер 10 и надевает большие блестящие безделушки с крупными бриллиантами… Он думает, что он американец. Это бесит», — приводит слова Рами RMC Sport.