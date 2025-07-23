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Защитник «Динамо» Фернандес поделился впечатлениями от игры с Осипенко в центре обороны

Защитник «Динамо» Фернандес поделился впечатлениями от игры с Осипенко в центре обороны
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Парагвайский защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о новом партнёре по центру обороны бело-голубых Максиме Осипенко. Россиянин перешёл в столичный клуб из «Ростова» в летнее трансферное окно.

«Мы только месяц вместе тренируемся. Пока только притираемся друг к другу. Сейчас он к нам ко всем привыкает. Нам всем нужно продолжать работать», — приводит слова Фернандеса Legalbet.

Максим Осипенко дебютировал за «Динамо» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1). Экс-игрок «Ростова» появился в стартовом составе бело-голубых в паре с Фернандесом и провёл на поле все 90 минут.

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