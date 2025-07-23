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В «Пари НН» объяснили, почему матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт именно в Грозном

В «Пари НН» объяснили, почему матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» пройдёт именно в Грозном
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Пресс-служба «Пари НН» объяснила перенос матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» в Грозный логистическими соображениями. Встреча пройдёт в субботу, 2 августа, на стадионе «Ахмат Арена». Напомним, на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде ведутся ремонтные работы.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проведём матч на резервном стадионе, согласованном с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики – за три дня до игры с «Локомотивом» сыграем кубковый матч против махачкалинского «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Пари НН».

В среду, 30 июля, махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Пари НН» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Двумя другими командами группы C являются «Ростов» и московский «Спартак».

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