Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами — The Guardian

В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами — The Guardian
Аудио-версия:
Комментарии

Игроки клубов английской Премьер-лиги могут перестать преклонять колено перед матчами. Об этом сообщает The Guardian. Ранее женская сборная Англии отказалась вставать на колено на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джессики Картер.

По информации источника, на фоне скандала руководство АПЛ планирует провести консультации по этому вопросу с капитанами клубов перед стартом сезона.

Напомним, начиная с 2020 года игроки вставали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед каждым матчем, однако позже от этой идеи отказались. В прошлом сезоне чемпионата Англии команды преклоняли колено только перед первым и последним турами, а также перед матчами кампании No Room For Racism в октябре и апреле.

Материалы по теме
Глава ФИФА Инфантино отреагировал на расистский скандал с футболисткой сборной Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android