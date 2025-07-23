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«Алло, «Барса»? Конечно, я приду». Рашфорда презентовали в красной телефонной будке

«Алло, «Барса»? Конечно, я приду». Рашфорда презентовали в красной телефонной будке
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Английский нападающий Маркус Рашфорд был представлен в качестве игрока каталонской «Барселоны» в красной телефонной будке. Чемпионы Испании арендовали форварда у «Манчестер Юнайтед» на один сезон с опцией выкупа.

Футболиста презентовали в телефонном киоске красного цвета. Такие будки были распространены на территории Великобритании и подконтрольных ей территорий. Согласно одной из версий, красный цвет уличных будок был выбран в качестве основного в честь королевской семьи, поскольку красный является одним из цветов королевского герба.

Фото: ФК «Барселона»

«Алло, «Барса»? Конечно, я приду», — подписала фотографию с презентации пресс-служба «Барселоны» в клубных соцсетях.

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