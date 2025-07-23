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Сауль Ньигес покинул «Атлетико» после 17 лет в системе клуба

Сауль Ньигес покинул «Атлетико» после 17 лет в системе клуба
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Мадридский «Атлетико» официально объявил о расторжении контракта с испанским полузащитником Саулем Ньигесом по соглашению сторон. Ранее появилась информация, что футболист перейдёт во «Фламенго».

«От имени клуба хочу поблагодарить Сауля за более чем 15 лет, которые он защищал цвета нашего клуба от академии до первой команды. Он пришёл в нашу команду молодым перспективным игроком и после более чем 400 матчей он уже стал частью нашей истории и одной из наших легенд. Желаю удачи ему и его семье на этом новом этапе и во всех его будущих личных и профессиональных начинаниях. Этот клуб всегда будет его домом», — цитирует президента «Ателтико» Энрике Сересо пресс-служба клуба.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, он провёл за неё 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».

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