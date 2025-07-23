Новый игрок «Барселоны» Рашфорд: игра за этот клуб станет для меня удовольствием

Новый нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Ханси Флик стал одним из ключевых факторов моего перехода в «Барсу». Наши с ним переговоры шли в очень позитивном ключе. Он подтвердил свой статус элитного тренера: смог провести с такой молодой командой успешный сезон, а перед новой кампанией хочет большего.

Прямо сейчас меня переполняют эмоции, «Барса» — это тот клуб, в котором сбываются мечты, здесь много амбиций. Чувствую себя как дома.

Я просто хочу уже выйти на поле и помочь команде, этот клуб стремится к лучшему. Именно это и нужно игроку, стать лучшей версией себя. Игра за «Барсу» станет для меня удовольствием, буду наслаждаться этим каждую минуту.

Всегда стараюсь действовать решительно и играть динамично. Люблю смотреть хороший футбол, мне всегда нравилось смотреть матчи «Барсы».

Чувствую, что оказался дома, этот клуб как семья. Очень рад быть там, где сбываются мечты», — сказал Рашфорд в интервью для клубного телевидения.