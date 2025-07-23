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Рашфорд: хотел перейти в «Барселону» ещё в январе, но не смог и отправился в «Астон Виллу»

Рашфорд: хотел перейти в «Барселону» ещё в январе, но не смог и отправился в «Астон Виллу»
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Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд заявил, что хотел перебраться в «Барселону» ещё в прошлом сезоне, но у него не получилось. Сегодня, 23 июля, сине-гранатовые объявили об аренде англичанина на сезон-2025/2026 с опцией выкупа.

«С самого начала было ясно, что я хочу перейти в «Барселону». Я хотел этого ещё с января, но не смог, и поэтому отправился в «Астон Виллу», где отлично провёл время, и я благодарен. Теперь же я смог перейти в «Барселону», это было лёгкое решение», — заявил Рашфорд в трансляции на YouTube-канале «Барселоны».

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С февраля по июнь текущего года 27-летний нападающий защищал цвета «Астон Виллы» на правах аренды. Всего за бирмингемский клуб футболист провёл 17 матчей, забил четыре гола и шесть раз результативно ассистировал партнёрам.

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