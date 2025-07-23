Маркус Рашфорд высказался о «Манчестер Юнайтед» после перехода в «Барселону»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, арендованный «Барселоной» на сезон-2025/2026, высказался об английском клубе. Напомним, аренда футболиста предусматривает опцию выкупа.

«Не могу сказать ничего плохого о «Манчестер Юнайтед». Думаю, это была важная часть моей жизни, я благодарен… Я просто желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они добьются успеха в будущем», — заявил Рашфорд в трансляции на YouTube-канале «Барселоны».

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». С февраля по июнь текущего года 27-летний нападающий защищал цвета «Астон Виллы» на правах аренды. Всего за бирмингемский клуб футболист провёл 17 матчей, забил четыре гола и шесть раз результативно ассистировал партнёрам.