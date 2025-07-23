Экитике прошёл медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль» за € 82,5+12,5 млн — Хокинс

«Ливерпуль» завершает процесс подписания 23-летнего форварда Уго Экитике из «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нападающий уже прошёл медосмотр перед переходом в английский клуб. Контракт будет действовать до 2031 года. Отмечается, что сумма трансфера составит € 82,5 млн, а также предусмотрены бонусы в размере € 12,5 млн.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.