Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экитике прошёл медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль» за € 82,5+12,5 млн — Хокинс

Экитике прошёл медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль» за € 82,5+12,5 млн — Хокинс
Комментарии

«Ливерпуль» завершает процесс подписания 23-летнего форварда Уго Экитике из «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нападающий уже прошёл медосмотр перед переходом в английский клуб. Контракт будет действовать до 2031 года. Отмечается, что сумма трансфера составит € 82,5 млн, а также предусмотрены бонусы в размере € 12,5 млн.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Джибриль Сиссе считает, что Уго Экитике заиграет в «Ливерпуле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android