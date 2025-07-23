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Вингер Самюэль Мбангула перешёл из «Ювентуса» в «Вердер»

Вингер Самюэль Мбангула перешёл из «Ювентуса» в «Вердер»
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Вингер Самюэль Мбангула стал футболистом немецкого «Вердера». О переходе футболиста молодёжной сборной Бельгии объявил официальный сайт «Ювентуса». Сообщается, что бельгиец покинул туринский клуб на постоянной основе.

По данным СМИ, сумма сделки составила € 10 млн. Напомним, Мбангула перебрался «Ювентус» из «Андерлехта» осенью 2020 года, присоединившись к команде туринцев до 17 лет. Всего за основную команду он провёл 32 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

На счету Мбангула восемь матчей за сборную Бельгии до 21 года. В национальных командах младших возрастов он провёл 23 игры и забил пять мячей.

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