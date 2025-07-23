«Лион» намерен отменить сделку по приобретению вратаря сборной США — L’Équipe

«Лион» надеется отменить трансфер голкипера «Ноттингем Форест» и сборной США Мэтта Тёрнера. Об этом сообщает L’Équipe.

Ранее французский клуб согласовал покупку игрока за € 8 млн, однако это было до обвинений коллектива Лиги 1 в нарушении финансовой отчётности, клубу грозило понижение в классе. Впоследствии было принято решение оставить «Олимпик» в высшем дивизионе французского первенства, а американский бизнесмен Джон Текстор ушёл со своих руководящих постов в команде.

Несмотря на отмену понижения в классе, на клуб действуют финансовые ограничения в контексте трансферов и зарплат. «Лион» нанял юриста для согласования с «Ноттингем Форест» отмены трансфера.