«Пари НН» арендовал Олакунле Олусегуна из «Краснодара»

«Пари Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара». Соглашение нигерийского форварда с нижегородским клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Футболист выступал за «Краснодар» с 2021 года. Всего в составе «быков» Олусегун провёл 101 матч, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне нигерийский вингер принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.

Олакунле – воспитанник нигерийской академии АБС и «Висты» из Геленджика, а профессиональную карьеру он начал в датском «Фремад Аматер». Олусегун – игрок сборной Нигерии. За национальную команду футболист дебютировал, сыграв в товарищеском матче со сборной России.