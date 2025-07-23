«Ливерпуль» объявил о переходе нападающего Уго Экитике

Форвард Уго Экитике перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Об этом сообщает официальный сайт красных.

Ранее отмечалось, что данный трансфер оценивается в € 82,5 млн, предусмотрены и бонусы в размере € 12,5 млн.

Игрок является воспитанником «Реймса». Ранее он также выступал за «Вайле» и «ПСЖ». В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Помимо этого, в активе Экитике есть матчи за юношескую и молодёжную сборную Франции.