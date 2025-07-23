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Бранн — Ред Булл Зальцбург, результат матча 23 июля 2025, счёт 1:4, квалификация Лиги чемпионов — 2025/2026

«Ред Булл Зальцбург» одержал волевую победу над «Бранном» в квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между норвежским клубом «Бранн» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Команды играли на стадионе «Бранн» (Берген, Норвегия). Волевую победу со счётом 4:1 праздновали гости.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2025, среда. 20:00 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
1 : 4
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Магнуссон – 20'     1:1 Доржеле – 58'     1:2 Онисиво – 61'     1:3 Вертессен – 87'     1:4 Maurits Kjaergaard – 90+2'    

На 20-й минуте нападающий «Бранна» Сайвар-Атиль Магнуссон вывел свою команду вперёд. На 58-й минуте полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Нене Доржеле восстановил равенство в счёте. На 61-й минуте австрийский нападающий Карим Онисиво вывел гостей вперёд. На 87-й минуте вышедший на замену Йорбе Вертессен забил третий гол. На 90+2-й минуте полузащитник Мауритс Кьергор установил окончательный счёт.

Ответная игра между «Ред Булл Зальцбург» и «Бранном» состоится на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча запланирована на среду, 30 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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