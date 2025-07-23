«Ред Булл Зальцбург» одержал волевую победу над «Бранном» в квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между норвежским клубом «Бранн» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Команды играли на стадионе «Бранн» (Берген, Норвегия). Волевую победу со счётом 4:1 праздновали гости.

На 20-й минуте нападающий «Бранна» Сайвар-Атиль Магнуссон вывел свою команду вперёд. На 58-й минуте полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Нене Доржеле восстановил равенство в счёте. На 61-й минуте австрийский нападающий Карим Онисиво вывел гостей вперёд. На 87-й минуте вышедший на замену Йорбе Вертессен забил третий гол. На 90+2-й минуте полузащитник Мауритс Кьергор установил окончательный счёт.

Ответная игра между «Ред Булл Зальцбург» и «Бранном» состоится на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встреча запланирована на среду, 30 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.