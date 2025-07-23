Спортивный директор «Айнтрахта» высказался о переходе Экитике в «Ливерпуль»

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше прокомментировал переход форварда Уго Экитике в «Ливерпуль». Английский клуб объявил о подписании нападающего сегодня, 23 июля.

«За полтора года работы у нас Уго значительно вырос и стал ценным приобретением для команды и нашего клуба как на поле, так и за его пределами. Для него и «Айнтрахта» очень важно, что он переходит в одну из лучших команд Европы с самыми большими амбициями и возможностями. Уго заслужил этот переход, и он показывает, что мы способны предложить игрокам большие перспективы», — приводит слова Крёше официальный сайт «Айнтрахта».

В минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.