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«Пари НН» представил арендованного у «Краснодара» Олусегуна в стиле GTA San Andreas

«Пари НН» представил арендованного у «Краснодара» Олусегуна в стиле GTA San Andreas
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Нижегородский «Пари НН» презентовал нигерийского вингера Олакунле Олусегуна в стиле компьютерной игры GTA San Andreas. Чемпион России в составе «Краснодара» присоединился к своей новой команде на условиях аренды до конца сезона-2025/2026.

Анонс трансфера сопровождался постером в стиле GTA с подписью Grand Theft Auto Nizhy Novgorod. Следом было опубликовано стилизованное под тематику игры изображение новичка команды в экипировке «Пари НН» с надписью Mission Passed! Respect +.

Фото: ФК «Пари НН»

«Прошли миссию и оформили мощное усиление. Новый трансфер в строю!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы в телеграм-канале «Пари НН».

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