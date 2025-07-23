«Бешикташ» возьмёт в аренду защитника «Милана» Эмерсона Рояла — Романо

Защитник «Милана» Эмерсон Роял в ближайшее время на правах аренды перейдёт в «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубы согласовали сделку в устной форме, игрок присоединится к своей новой команде в ближайшее время. Арендное соглашение включает в себя опцию выкупа за € 10 млн.

Эмерсон Роял является воспитанником ряда бразильских клубов, среди которых «Палмейрас», «Гремио» и «Сан-Паулу». На взрослом уровне футболист выступал за «Понте-Прету», «Атлетико Минейро», «Бетис», «Барселону» и «Тоттенхэм Хотспур». Помимо этого, в активе игрока есть матчи за сборную Бразилии.