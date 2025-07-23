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Новичок Лиги 1 «Париж» приобрёл защитника «Порту» за € 17 млн

Новичок Лиги 1 «Париж» приобрёл защитника «Порту» за € 17 млн
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Бразильский защитник Отавио перебрался из «Порту» во французский «Париж». Как сообщает официальный сайт столичного клуба, с футболистом был подписан контракт до лета 2030 года.

По данным СМИ, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила € 17 млн. Отавио перебрался в «Порту» из португальского «Фамаликана» в январе прошлого года за € 12,31 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Париж» вышел во французскую Лигу 1 впервые за 46 лет. Владельцем 11% акций столичного клуба является компания «Рел Булл». Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет участвовать в делах клуба.

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