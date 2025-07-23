«Ювентус» продлил контракт с Федерико Гатти до 2030 года

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Федерико Гатти. Новое соглашение с итальянским футболистом действует до 30 июня 2030 года.

«Его трудолюбие и скромность быстро помогли ему завоевать доверие всех в клубе, и вскоре он стал ключевым игроком нашей команды. Гатти уже преодолел отметку в сто матчей за нас, что демонстрирует, насколько важным игроком он стал. Поздравляем, Феде, увидимся на поле совсем скоро!» — говорится в заявлении клуба.

27-летний игрок присоединился к «бьянконери» в январе 2022 года. В минувшем сезоне Гатти провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.