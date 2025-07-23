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«Ипсвич Таун» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом

«Ипсвич Таун» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом
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Полузащитник Эшли Янг в качестве свободного агента пополнил состав «Ипсвич Таун». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из графства Саффолк.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2026 года.

Эшли Янг является воспитанником «Уотфорда», в этом же клубе он выступал на раннем этапе взрослой карьеры. Помимо этого, хавбек известен по матчам за «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и сборную Англии.

По итогам прошлого сезона «Ипсвич Таун» занял 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 22 очка, и вылетел в Чемпионшип.

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