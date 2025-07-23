«Ахмат» попрощался с полузащитником Антоном Швецом, выступавшим за клуб восемь лет

Пресс-служба «Ахмата» обратилась к 32-летнему полузащитнику Антону Швецу, покинувшему команду в статусе свободного агента. Футболист провёл в команде восемь сезонов.

«Восемь лет, преисполненных уймой положительных чувств, эмоций и приятных воспоминаний. Спасибо тебе! Удачи и успехов, Антон!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Антон Швец является воспитанником испанской «Сарагосы». С 2014 по 2017 год полузащитник принадлежал «Вильярреалу». С июля 2017 года Швец защищал цвета клуба из столицы Чечни. За это время на его счету 187 матчей, 12 голов и пять результативных передач за «Ахмат».