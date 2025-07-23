Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» попрощался с полузащитником Антоном Швецом, выступавшим за клуб восемь лет

«Ахмат» попрощался с полузащитником Антоном Швецом, выступавшим за клуб восемь лет
Комментарии

Пресс-служба «Ахмата» обратилась к 32-летнему полузащитнику Антону Швецу, покинувшему команду в статусе свободного агента. Футболист провёл в команде восемь сезонов.

«Восемь лет, преисполненных уймой положительных чувств, эмоций и приятных воспоминаний. Спасибо тебе! Удачи и успехов, Антон!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Антон Швец является воспитанником испанской «Сарагосы». С 2014 по 2017 год полузащитник принадлежал «Вильярреалу». С июля 2017 года Швец защищал цвета клуба из столицы Чечни. За это время на его счету 187 матчей, 12 голов и пять результативных передач за «Ахмат».

Материалы по теме
«Невероятный сезон по цифрам». «Краснодар» объявил о топ-трансфере из Франции!
Эксклюзив
«Невероятный сезон по цифрам». «Краснодар» объявил о топ-трансфере из Франции!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android