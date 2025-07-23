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«Фламенго» пытается перехватить Эмерсона у «Бешикташа» — Романо

«Фламенго» пытается перехватить Эмерсона у «Бешикташа» — Романо
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«Фламенго» собирается сорвать переход защитника «Милана» Эмерсона Рояла в «Бешикташ» на правах аренды и усилить свой состав этим игроком. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Между итальянским и турецким клубом уже есть устная договорённость относительно данной сделки, но бразильский коллектив всерьёз рассматривает вариант с подписанием этого исполнителя. Теперь «россонери» и самому бразильцу предстоит решить, исполнить ли договор с чёрно-белыми. Если переход Эмерсона во «Фламенго» состоится, то клуб из Рио-де-Жанейро будет готов отпустить Уэсли Франка в «Рому».

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