Роберто Фирмино перешёл в катарский «Аль-Садд»

Катарский «Аль-Садд» официально объявил о переходе бразильского нападающего Роберто Фирмино из саудовского «Аль-Ахли». Контракт заключён до 2027 года.

33-летний игрок присоединился к «Аль-Ахли» летом 2023 года в качестве свободного агента. За это время Фирмино принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 17 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 5 млн.

В минувшем сезоне «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» (5:0) в заключительном туре чемпионата Катара, довёл количество набранных очков до 52 и стал чемпионом страны. Этот титул стал для клуба 18-м в истории.