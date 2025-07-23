Расходы «Ливерпуля» за лето после трансфера Экитике превысили € 308 млн — Transfermarkt

Чемпион Англии «Ливерпуль» потратил € 308,68 млн на трансферы в летнее межсезонье. Об этом сообщает портал Transfermarkt. В среду, 23 июля, мерсисайдский клуб объявил о переходе нападающего Уго Экитике из «Айнтрахта». СМИ оценивают сделку в € 95 млн.

По данным источника, «Ливерпуль» потратил на летние трансферы больше всех в Европе. Второе место в рейтинге занимает лондонский «Челси» (€ 243,77 млн). Тройку лидеров замыкает мадридский «Реал» (€ 167,5 млн). В топ-5 также входят два манчестерских клуба — «Манчестер Юнайтед» (€ 153,2 млн) и «Манчестер Сити» (€ 145,7 млн).

Напомним, ранее «Ливерпуль» подписал двух игроков из «Байера» — Жереми Фримпонга и Флориана Вирца. Кроме того, к команде присоединились защитник Милош Керкез из «Борнмута» и голкиперы Армин Печи («Академия Пушкаша») и Фредди Вудман («Престон»).