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Экс-капитан «Спартака» Джикия сыграл за «Антальяспор» в товарищеском матче

Экс-капитан «Спартака» Джикия сыграл за «Антальяспор» в товарищеском матче
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия принял участие в товарищеском матче турецкого «Антальяспора» с клубом «Тиквеш» из Северной Македонии. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Российский футболист вышел в стартовом составе турецкой команды. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Джикии в «Аланьяспор». Турецкий клуб, однако, не мог регистрировать новых футболистов из-за запрета со стороны ФИФА.

Ранее пресс-служба «Аланьяспора» сообщила, что клуб рассчитался с бывшими футболистами, долги перед которыми стали причиной санкций ФИФА. Георгий Джикия провёл сезон-2024/2025 в составе подмосковных «Химок», прекративших существование текущим летом из-за финансовых проблем.

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