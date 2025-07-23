«Челси» согласовал условия контракта с защитником «Аякса» Хато — Романо

«Челси» активно работает над трансфером защитника «Аякса» Йоррела Хато. Этой информацией поделился журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, синие уже согласовали с футболистом условия трудового договора, футболист просит свою нынешнюю команду одобрить трансфер в стан лондонцев. Вероятно, стоимость данного перехода составит € 40 млн.

В прошедшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.