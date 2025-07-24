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«Милан» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича за € 18-20 млн — Педулла

«Милан» и «Ювентус» обсуждают трансфер Влаховича за € 18-20 млн — Педулла
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«Милан» обсуждает с «Ювентусом» трансфер нападающего туринского клуба Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

По информации источника, в последние часы состоялись первые контакты между двумя клубами. Утверждается, что ранее сербский футболист общался с тренером «россонери» Массимилиано Аллегри. Обе стороны хотели бы заключить соглашение, однако важными остаются финансовые вопросы.

Отмечается, что решающим фактором станет компенсация, которую «Ювентус» должен будет выплатить Влаховичу, если тот согласится на снижение зарплаты ради перехода в «Милан». Если форварда устроят такие условия, то стороны могут договориться о том, чтобы выплата оставшейся зарплаты по нынешнему контракту в размере € 12 млн была распределена на более длительный срок.

Ожидается, что сумма трансфера составит не менее € 18-20 млн, в неё также могут быть включены бонусы.

В 44 матчах минувшего клубного сезона Влахович забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 35 млн.

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