«Карабах» разгромил «Шелбурн» в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между ирландским «Шелбурном» и азербайджанским «Карабахом». Команды играли на стадионе «Толка Парк» (Дублин, Ирландия). Разгромную победу со счётом 3:0 одержали гости.

На 13-й минуте Леандру Андраде с передачи Абделлы Зубира открыл счёт во встрече. На 81-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество «Карабаха». На 85-й минуте Нериман Ахундзаде установил окончательный счёт в матче — 0:3.

Ответная игра между командами состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча пройдёт в среду, 30 июля. Победитель по сумме двух матчей квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.