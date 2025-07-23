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Шелбурн — Карабах, результат матча 23 июля 2025, счет 0:3, квалификация Лиги чемпионов — 2025/2026

«Карабах» разгромил «Шелбурн» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между ирландским «Шелбурном» и азербайджанским «Карабахом». Команды играли на стадионе «Толка Парк» (Дублин, Ирландия). Разгромную победу со счётом 3:0 одержали гости.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2025, среда. 21:45 МСК
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 3
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Андраде – 13'     0:2 Кащук – 81'     0:3 Ахундзаде – 85'    

На 13-й минуте Леандру Андраде с передачи Абделлы Зубира открыл счёт во встрече. На 81-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество «Карабаха». На 85-й минуте Нериман Ахундзаде установил окончательный счёт в матче — 0:3.

Ответная игра между командами состоится на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча пройдёт в среду, 30 июля. Победитель по сумме двух матчей квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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