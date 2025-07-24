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Переход нападающего сборной США в «Вольфсбург» сорвался — Sky Sports

Переход нападающего сборной США в «Вольфсбург» сорвался — Sky Sports
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Нападающий «Норвич Сити» и сборной США Джош Сарджент этим летом не перейдёт в «Вольфсбург». Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист не стремится переходить в Бундеслигу в ближайшее время, стоимость несостоявшейся сделки оценивается в £ 21 млн. «Бёрнли» также интересуется игроком, но данный трансфер далёк от действительности.

Джош Сарджент является воспитанником американских футбольных академий и немецкого «Вердера». За свою нынешнюю команду он выступает с 2021 года. В 33 матчах прошедшего клубного сезона Сарджент забил 15 голов и отдал пять голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 16 млн.

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