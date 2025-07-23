Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 23 июля

Сегодня, 23 июля, состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 23 июля:

«Бранн» (Норвегия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 1:4;

«Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан) — 0:3.

Ответные встречи между командами состоятся 30 июля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.