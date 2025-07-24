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Тренер украинской «Александрии» раскритиковал «Партизан» за товарищеские матчи в Москве

Тренер украинской «Александрии» раскритиковал «Партизан» за товарищеские матчи в Москве
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Главный тренер украинского клуба «Александрия» Кирилл Нестеренко выступил с обвинениями в адрес сербского «Партизана» перед очным матчем команд в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА. Первая встреча между командами пройдёт в четверг, 24 июля.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Александрия
Александрия, Украина
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего, я хочу напомнить, какая сейчас ситуация в нашей стране. Мы ни в коем случае не поддерживаем действия футбольного клуба «Партизан» по поводу того, что они принимали участие в товарищеском турнире в России. Это считается недружелюбием по отношению к нашему клубу. Это позиция клуба и народа Украины», — приводит слова Нестеренко официальный сайт «Александрии».

В рамках подготовки к старту сезона «Партизан» принял участие в товарищеском турнире «Братский кубок» — 2025 в Москве. Белградская команда поочерёдно уступила ПФК ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (1:3) и заняла третье место в группе.

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