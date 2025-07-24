«Локомотив» заинтересован в подписании Туфана — Сабунчоглу

«Локомотив» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Трабзонспора» Озану Туфану. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, железнодорожники запросили условия по трансферу 30-летнего футболиста.

Туфан выступает за «Трабзонспор» с 2024 года. В минувшем сезоне Озан принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.