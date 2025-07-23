Килиан Мбаппе подтвердил, что будет играть за «Реал» под 10-м номером

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в соцсетях подтвердил, что с нового сезона будет выступать за «сливочных» под номером 10.

На своей странице в одной из социальных сетей француз опубликовал запись с числом 10. Таким образом игрок отреагировал на слухи о смене своего игрового номера в коллективе из Мадрида. Напомним, в прошлом сезоне Мбаппе защищал цвета своей команды под девятым номером. Ранее под 10-м номером за «Реал» выступал полузащитник Лука Модрич, который перешёл в «Милан».

Килиан Мбаппе пополнил состав «Королевского клуба» летом 2024 года. На данный момент в составе этого клуба футболист выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.