Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Сауль Ньигес стал футболистом «Фламенго»

Полузащитник Сауль Ньигес стал футболистом «Фламенго»
Комментарии

Бывший полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес на правах свободного агента перешёл во «Фламенго». Об этом сообщается в официальном аккаунте бразильской команды в социальной сети X.

Контракт хавбека с его новым коллективом рассчитан до декабря 2028 года.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, он провёл за неё 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».

Материалы по теме
«Фламенго» пытается перехватить Эмерсона у «Бешикташа» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android