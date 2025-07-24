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«Порту» интересуется полузащитником «Краснодара» Черниковым

«Порту» интересуется полузащитником «Краснодара» Черниковым
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«Порту» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Черников является следующим выбором на позицию в центр поля для «Порту» после полузащитника «Аякса» Кеннета Тейлора. Россиянин нравится тренеру португальцев Франческо Фариоли. Однако общения с «Краснодаром» ещё не было. Российский клуб оценивает полузащитника в € 10 млн.

Александр Черников является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 25-летний опорник принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился двумя голами, одной результативной передачей и стал вместе с клубом чемпионом России.

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