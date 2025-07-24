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Женская сборная Испании переиграла команду Германии и вышла в финал Евро-2025

Окончен полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2025, в котором встречались сборные Германии и Испании. После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу испанок, в игре было дополнительное время. Встреча прошла на стадионе «Летцигрунд» (Цюрих, Швейцария). Главным арбитром встречи была Эдина Алвес Батиста (Бразилия).

В основное время команды голов не забили, а в дополнительное время единственный мяч в этой встрече забила Айтана Бонмати на 113-й минуте.

В финале турнира Испания сыграет с Англией, которая в полуфинале переиграла команду Италии.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.