Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Испания, результат матча 23 июля 2025, счёт 0:1, 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2025

Женская сборная Испании переиграла команду Германии и вышла в финал Евро-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2025, в котором встречались сборные Германии и Испании. После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу испанок, в игре было дополнительное время. Встреча прошла на стадионе «Летцигрунд» (Цюрих, Швейцария). Главным арбитром встречи была Эдина Алвес Батиста (Бразилия).

В основное время команды голов не забили, а в дополнительное время единственный мяч в этой встрече забила Айтана Бонмати на 113-й минуте.

В финале турнира Испания сыграет с Англией, которая в полуфинале переиграла команду Италии.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Турнирная сетка женского чемпионата Европы 2025 года
Материалы по теме
Женская сборная Англии переиграла команду Италии и вышла в финал Евро-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android