«Реал» может попытаться подписать Родри уже этим летом за € 100+ млн — AS

Мадридский «Реал» может сделать выгодное предложение по полузащитнику «Манчестер Сити» Родри этим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» могут попытаться подписать испанца ближе к закрытию летнего трансферного окна или следующим летом, за год до окончания его контракта. В случае, если «Реал» предпримет попытку подписать Родри этим летом, сумма трансфера может составить не менее € 100 млн. Отмечается, что выгодное предложение может заинтересовать «Манчестер Сити», так как почти все клубы беспокоит состояние Родри после травмы колена. Следующим летом цена может снизиться почти в два раза.

29-летний хавбек выступает за «горожан» с 2019 года, в минувшем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Почти весь сезон Родри пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.