Вчера, 23 июля, состоялся матч 1/2 финала 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём приняли участие 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 23 июля:

1/2 финала. Германия — Испания — 0:1 (д. вр.).

В другом полуфинальном матче сборная Англии в дополнительное время переиграла команду Италии со счётом 2:1.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале домашнего чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.).