«Надел форму — стал быком». «Краснодар» показал первую тренировку новичка Перрена в клубе

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео с первой тренировкой новичка команды Гаэтана Перрена в составе клуба. 29-летний француз присоединился к действующим чемпионам России в среду, 23 июля. Вингер подписал с «Краснодаром» трёхлетний контракт.

На видео, опубликованном в клубных соцсетях, Гаэтан Перрен занимается вместе с новыми партнёрами в тренажёрном зале и на футбольном поле, приветствует главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева и пробегает поздравительный коридор мимо одноклубников.

«Надел форму – значит, стал быком», — подписала видео пресс-служба команды в официальном телеграм-канале «Краснодара».