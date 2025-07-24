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«Надел форму — стал быком». «Краснодар» показал первую тренировку новичка Перрена в клубе

«Надел форму — стал быком». «Краснодар» показал первую тренировку новичка Перрена в клубе
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Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео с первой тренировкой новичка команды Гаэтана Перрена в составе клуба. 29-летний француз присоединился к действующим чемпионам России в среду, 23 июля. Вингер подписал с «Краснодаром» трёхлетний контракт.

На видео, опубликованном в клубных соцсетях, Гаэтан Перрен занимается вместе с новыми партнёрами в тренажёрном зале и на футбольном поле, приветствует главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева и пробегает поздравительный коридор мимо одноклубников.

«Надел форму – значит, стал быком», — подписала видео пресс-служба команды в официальном телеграм-канале «Краснодара».

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