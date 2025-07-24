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Определились финалисты женского чемпионата Европы — 2025

Определились финалисты женского чемпионата Европы — 2025
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В финале женского чемпионата Европы — 2025 сыграют сборные Англии и Испании. Второй полуфинальный матч проходил на стадионе «Летцигрунд» (Цюрих, Швейцария) в среду, 23 июля, и завершился победой испанок со счётом 1:0 после дополнительного времени.

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Не начался
Испания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом полуфинальном матче встречались сборные Англии и Италии. Победу со счётом 2:1 отпраздновали англичанки, в игре также было дополнительное время.

В решающем матче турнира сыграют сборные Англии и Испании, игра пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария) 27 июля.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Турнирная сетка женского чемпионата Европы 2025 года
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