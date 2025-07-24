Снейдер рассказал, может ли стать обилие звёзд в «Реале» проблемой для команды

Бывший полузащитник миланского «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер ответил на вопрос о большом количестве звёзд в «Королевском клубе».

— Столько звёзд в «Реале» — Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем… это проблема?

— Только если эго не будут контролировать. Большим игрокам нужен порядок и самоотдача. Если все будут играть ради команды, проблем не будет. Всё зависит от тренера и системы, — приводит слова Снейдера WinWin.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице. В мае 2025 года «Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера. На этом посту он сменил Карло Анчелотти.